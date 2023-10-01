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        Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü 

         ŞANLIURFA´da, SuriyeuyrukluMustafa Cuma (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Hadice Abdullah´ı (24) sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Cuma, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:00
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        Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldürdü 
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         ŞANLIURFA´da, SuriyeuyrukluMustafa Cuma (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Hadice Abdullah´ı (24) sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Cuma, tutuklandı.

        Olay, dün akşam Bamyasuyu Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hadice Abdullah´ın sokakta kanlar içerisinde yerde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hadice Abdullah, ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının  cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Hatice Abdullah'ı öldürdüğü belirlenen Suriye uyruklu Mustafa Cuma, polis ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mustafa Cuma `kesici aletle kasten öldürme´ suçundan tutuklandı.

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