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        Tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı: 20 yaralı

        ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:25
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        Tarım işçilerini taşıyan kamyonetler çarpıştı: 20 yaralı
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        ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 20 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kayak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 BS 452 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 80 AEL 567 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 tarım içişini Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa / Siverek - Mehmet SEZGİN

        2023-10-21 10:22:51

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