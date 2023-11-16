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        Hamile eşini öldüren koca: Canavar gibi gördüm

        ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, 5 aylık hamile Fidda Uzun'u (24) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurduğunu iddia eden Ahmet Uzun (24) jandarmadaki sorgusunda, "Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:00
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        Hamile eşini öldüren koca: Canavar gibi gördüm
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        ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, 5 aylık hamile Fidda Uzun'u (24) tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurduğunu iddia eden Ahmet Uzun (24) jandarmadaki sorgusunda, "Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

        Olay, dün gece saatlerinde Akçakale´ye bağlı Çömlekçi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Uzun ailesinin evinden silah sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, evde 5 aylık hamile Fidda Uzun'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fidda Uzun'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Ahmet Uzun jandarma ekiplerince evinin arka bahçesinde suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürülen Uzun, ilk ifadesinde temizlediği tüfeğini asmak istediği sırada kazayla ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini iddia etti.

        'CANAVARA BENZETTİM'

        Olayın gece geç saatlerde gerçekleşmiş olmasından şüphelenen jandarma ekiplerinin sorguladığı Ahmet Uzun, eşine ve kendisine büyü yapıldığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti. 1 yıl önce eşiyle severek evlendiğini belirten Ahmet Uzun, "Eşim ile evin dışında olduğumuz zamanlarda çok iyiydik. Aramızda hiçbir sorun yaşamıyorduk, Eve girdiğimiz zaman huzurumuz kaçıyor ve sürekli kavga ediyorduk. Son günlerde evde çok sayıda muska ve Arapça yazılı kağıt parçaları vardı. Bize büyü yapılmıştı. Olay gecesi uyurken, yanımda yatan eşimi canavar gibi gördüm ve beni öldüreceği düşüncesiyle ateş ederek öldürdüm" dedi.

        Ahmet Uzun´un daha önce de psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Uzun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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