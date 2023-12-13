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        Şanlıurfa'da, jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, tekstil firması önünde 17 gündür eylem yapan işçilerle jandarma arasında çıkan gerginlikte 20 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:10
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        Şanlıurfa'da, jandarma ile eylem yapan işçiler arasında gerginlik: 20 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, tekstil firması önünde 17 gündür eylem yapan işçilerle jandarma arasında çıkan gerginlikte 20 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp müdahale etti.

        Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı olan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, 27 Kasım'da iş bıraktı. Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bulundukları yere toplanmalarına izin vermeyen jandarma ekipleri, bölgeye çıkan cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapattı. Eylemin 17'nci gününde, fabrikanın bulunduğu sokağa gitmeye çalışan işçilerin yolu jandarma tarafından kesildi. Ara yollardan fabrikalarına ulaşmaya çalışan işçilere de izin verilmemesi üzerine çıkan gerginlikte, jandarma TOMA'yla tazyikli su sıkıp işçileri dağıttı. Bu sırada, aralarında BİRTEK-SEN yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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