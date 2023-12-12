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        Şanlıurfa'da 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:55 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:55
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        Şanlıurfa'da 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin saklandığı adresi belirledi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları hükümlüyü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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