Kopenhag - Galatasaray maçı CANLI YAYIN Kopenhag - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3 puan alması durumda gruptan çıkacak. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor. Kopenhag - Galatasaray mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

STAT: Parken Stadı

HAKEM: Daniele Orsato

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Kopenhag: Grabara, Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Goncalves, Achouri, Elyounoussi, Claesson

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. REKLAM Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayern Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

KOPENHAG DÜŞÜŞTE Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

DANİMARKALILAR'A KARŞI 6. MAÇ UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı 6. karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce Danimarka temsilcilerinden Kopenhag ile 3, Randers ile de 2 maç yaptı. Galatasaray, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grubundaki ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Kopenhag ile 2013-2014'te yine aynı organizasyonun grup aşamasında karşılaşan sarı-kırmızılı takım, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Randers ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rakibini ikinci müsabakada 2-1 yendi.