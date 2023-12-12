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        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'da, yaklaşık 3,5 ay önce bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:54
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        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı
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        Şanlıurfa'da, yaklaşık 3,5 ay önce bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Eyyüp Nebi Kavşağı'nda 27 Ağustos Pazar günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan A'nın cinayet zanlılarının bulunması için çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekiplerce şüphelilerin bulunduğu 16 adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, bir çelik yelek, 208 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu Eyyüp Nebi Kavşağı'nda 27 Ağustos Pazar günü aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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