Cinsel istismar suçundan aranan şüpheli, baston görünümlü bıçakla yakalandı
ŞANLIURFA´dadevriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.´yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı. M.A.'nın sorgulamasında 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.
ŞANLIURFA´dadevriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.´yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı. M.A.'nın sorgulamasında 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.
Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.´yı durdurup, üst araması yaptı. M.A.'nın yapılan `Genel Bilgi Taraması´nda (GBT), 'Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı tespit edildi. Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi. Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı.
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