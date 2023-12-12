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        Cinsel istismar suçundan aranan şüpheli, baston görünümlü bıçakla yakalandı

         ŞANLIURFA´dadevriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.´yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda  bıçakla yakaladı. M.A.'nın sorgulamasında 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:10
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        Cinsel istismar suçundan aranan şüpheli, baston görünümlü bıçakla yakalandı
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         ŞANLIURFA´dadevriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.´yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda  bıçakla yakaladı. M.A.'nın sorgulamasında 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.

        Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.´yı durdurup, üst araması yaptı. M.A.'nın yapılan `Genel Bilgi Taraması´nda (GBT), 'Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı tespit edildi. Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi. Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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