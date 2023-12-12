TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara'da bir dizi görüşmede bulundu
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i ziyaret etmek için Ankara'ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün Gençlik ve Spor Bakanı, Adalet Bakanı ve son olarak İçişleri Bakanlarıyla bir araya geldi
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda hakem Halil Umut Meler'e fiziksel saldırı gerçekleşmesinin ardından kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Halil Umut Meler'i ziyaret etmek için Ankara'ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün bir dizi kritik görüşmede bulundu.
Saat 14.00'te Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya gelen Büyükekşi, 18.30'da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.
Büyükekşi, Bakan Tunç'tan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.