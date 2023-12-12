TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara'da bir dizi görüşmede bulundu MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i ziyaret etmek için Ankara'ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün Gençlik ve Spor Bakanı, Adalet Bakanı ve son olarak İçişleri Bakanlarıyla bir araya geldi

Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:59 facebook

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