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        Şanlıurfa´da akraba cinayetine 4 tutuklama

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Hasan Atmaca´nın (64),  otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltın alınan ve akraba oldukları öğrenilen 11 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:40
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        Şanlıurfa´da akraba cinayetine 4 tutuklama
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Hasan Atmaca´nın (64),  otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltın alınan ve akraba oldukları öğrenilen 11 şüpheliden 4´ü tutuklandı.

        Olay, 27 Ağustos 2023 tarihinde Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre ilçe merkezinde seyir halinde olan Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ağır yaralan Atmaca, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hasan Atmaca´nın yaşamını yitirmesi üzerine yakınları sorumlu tutukları amcasının evini yakarak ateşe verdi. Hasan Atamaca´nın cinayet şüphelilerinin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 4 ay süren araştırmanın ardından akraba oldukları belirlenen cinayet şüphelilerinin ilçeye bağlı 3 mahallede olduklarını tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Jandarma komandolarının da katıldığı operasyonda 11 cinayet şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek ve 200 adet çeşitli ebatlarda mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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