Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Annesiyle ilçedeki eczaneye gelen 4 yaşındaki kız çocuğunun yediği şeker boğazına takıldı.

        Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı olan oğlunun iş yerinde bulunan güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

        Doğan'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
        Peş peşe güzel haber... Baraj doluluk oranı açıklandı! İşte son veri!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
        Kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirlediler
        Kendilerini Beyaz Saray çitlerine zincirlediler
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Sağanak ve kar var!
        Sağanak ve kar var!
        Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu
        Polonya'da yeni başbakan Tusk oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açarak kaçan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açarak kaçan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa Valiliğinden OSB'deki işçi eylemine ilişkin açıklama:
        Şanlıurfa Valiliğinden OSB'deki işçi eylemine ilişkin açıklama:
        Şanlıurfa´da emniyet önündeki cinayet kamerada
        Şanlıurfa´da emniyet önündeki cinayet kamerada
        Gasbettiği otomobilden polise ateş açtı
        Gasbettiği otomobilden polise ateş açtı
        İş insanı Mustafa Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu 
        İş insanı Mustafa Alkan, Eyyübiye Belediye Başkanlığına aday adayı oldu 