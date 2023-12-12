Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan çocuk eczanede bulunan güvenlik görevlisinin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
Annesiyle ilçedeki eczaneye gelen 4 yaşındaki kız çocuğunun yediği şeker boğazına takıldı.
Kız çocuğunun nefes alamadığını fark eden ve eczacı olan oğlunun iş yerinde bulunan güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Doğan'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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