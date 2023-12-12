Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Haliliye Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.

        Yapılan incelemede M.A'nın "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.

        Şüphelinin yanında bulundurduğu baston incelendiğinde ise içinde gizlenmiş kesici alet bulunduğu belirlendi.

        M.A. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da ASM'den hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da ASM'den hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı
        Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı
        Husumetli ailelerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2 oldu
        Husumetli ailelerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2 oldu
        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı