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        Liselilerin 'yan baktın' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan Mustafa Karaçalı (16) hayatını kaybetti, Yakup K. (17) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:20
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        Liselilerin 'yan baktın' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan Mustafa Karaçalı (16) hayatını kaybetti, Yakup K. (17) yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Karaçalı, kurtarılamadı. Yakup K.´nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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