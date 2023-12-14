Liselilerin 'yan baktın' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da liselilerin 'yan baktın' kavgasında kalbinden bıçaklanan Mustafa Karaçalı (16) hayatını kaybetti, Yakup K. (17) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencileri arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Karaçalı ile Yakup K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Karaçalı, kurtarılamadı. Yakup K.´nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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