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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:58
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Merkez Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Y.K. ile M.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçakla ağır yaralanan Y.K. ile M.K. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.K'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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