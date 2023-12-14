Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Y.K. ile M.K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan Y.K. ile M.K. sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.K'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

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