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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 4 kilo 766 gram uyuşturucu ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:31
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 4 kilo 766 gram uyuşturucu ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, kaçakçılık suçlarına yönelik Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde belirlenen noktalarda "şok yol arama" faaliyeti yapıldı.

        Ekiplerce durdurulan 211 araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 256 gram eroin, 510 gram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 194 paket gümrük kaçağı sigara ile bir cep telefonu ele geçirildi.

        Uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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