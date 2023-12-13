Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 4 kilo 766 gram uyuşturucu ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 4 kilo 766 gram uyuşturucu ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, kaçakçılık suçlarına yönelik Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde belirlenen noktalarda "şok yol arama" faaliyeti yapıldı.

Ekiplerce durdurulan 211 araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 256 gram eroin, 510 gram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 194 paket gümrük kaçağı sigara ile bir cep telefonu ele geçirildi.

Uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.