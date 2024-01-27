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        Tabancayla şakalaşırken arkadaşını öldürdü

        ŞANLIURFA'da Yakup Kaçar (16) silahla şaka yapan arkadaşı M.C.'nin (16) elindeki tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Yakup Kaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.C., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:00
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        Tabancayla şakalaşırken arkadaşını öldürdü
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        ŞANLIURFA'da Yakup Kaçar (16) silahla şaka yapan arkadaşı M.C.'nin (16) elindeki tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Yakup Kaçar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.C., gözaltına alındı.

        Olay sabah saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., arkadaşı Yakup Kaçar´ın evine ziyarete gitti. Çıktıkları evin bahçesinde M.C., iddiaya göre yanındaki tabancayı şaka amacıyla Yakup Kaçar'a doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Kaçar´ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yakup Kaçar, komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaçar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından M.C., gözaltına alındı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2024-01-27 11:57:14

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