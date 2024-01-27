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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:36 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:38
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 347,85 gram uyuşturucu, 157,60 gram kimyasal sıvı ile hassas terazi ve paketleme marteryalleri ele geçirildi.

        A.K. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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