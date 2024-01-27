Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 347,85 gram uyuşturucu, 157,60 gram kimyasal sıvı ile hassas terazi ve paketleme marteryalleri ele geçirildi.
A.K. "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.
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