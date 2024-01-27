Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama

        Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Çalınmış gibi gösterdikleri ruhsatlı silahları, yasa dışı yollarla yüksek fiyatlardan satan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis ekiplerince 4 ay süren çalışma sonrası Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te belirlenen adreslere 23 Ocak'ta eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, bu silahlara ait 462 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı
        Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı
        Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü
        Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü