Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam etti.

        Hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K'nin Viranşehir ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.

        Ekipleri fark eden ve yakalanmamak için kırsal arazide kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince dron ile takip edildi. Hükümlü, yaklaşık 3 saat süren ve 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

        İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı
        Şanlıurfaspor, Altay'dan Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattı
        Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü
        Şanlıurfa'da istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri öldü
        Çöken duvarın altında kalan Nurullah öldü, kardeşi yaralandı
        Çöken duvarın altında kalan Nurullah öldü, kardeşi yaralandı