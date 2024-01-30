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        Boşanma tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

         ŞANLIURFA´nınBirecik ilçesinde akraba olan Gül- Oktay Korkmaz çiftinin boşanma tartışması, ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda aralarında gelin ile 1 kişi saçmalarla, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 00:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 00:05
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        Boşanma tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı
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         ŞANLIURFA´nınBirecik ilçesinde akraba olan Gül- Oktay Korkmaz çiftinin boşanma tartışması, ailelerin de katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda aralarında gelin ile 1 kişi saçmalarla, 3 kişi ise darbedilerek yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Almaşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep´te oturan ve aynı zamanda kuzen olan Gül Korkmaz, eşi Oktay Korkmaz´la boşanma meselesi yüzünden tartışarak Birecik´teki baba evine gitti. Bunun üzerine Oktay Korkmaz, yakınlarıyla birlikte kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan Ayhan Korkmaz´ın evine gitti. Bir süre evde görüşen tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Çiğdem ve Gül Korkmaz tüfekten çıkan saçmalarla Ömer, Feyyaz ve Müslüm Korkmaz, taş ve sopa darbesiyle yaralandı.

        Kavga ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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