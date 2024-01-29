Şanlıurfaspor - Boluspor: 0-1

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk. 72 Abdullah Aydın), Landel, Dening (Dk. 61 Harris), Thill (Dk. 72 Tolga Ünlü), Barış Ekincier (Dk. 80 Aldair), Paixao

BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Anıl Koç, Naby Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Diarrassouba (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Tunahan Çiçek (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Vüsal İsgandarli (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

GOL: Dk. 50 Avramovski (Boluspor)

SARI KARTLAR: Barış Gök, Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor) Naby Oulara, Anıl (Boluspor)

Şanlıurfaspor, 1'nci Lig'in 20´nci hafta karşılaşmasında Boluspor´a sahasında 1-0 yenildi. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 50'nci dakikada Daniel Avramovski kaydetti.

DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

2024-01-29 22:06:45

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