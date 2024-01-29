Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor - Boluspor: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor - Boluspor: 0-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Şanlıurfa GAP

        HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay    

        ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ - Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Cumali Bişi (Dk. 72 Abdullah Aydın), Landel, Dening (Dk. 61 Harris), Thill (Dk. 72 Tolga Ünlü), Barış Ekincier (Dk. 80 Aldair), Paixao

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba - Anıl Koç, Naby Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Diarrassouba (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Avramovski, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Tunahan Çiçek (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Vüsal İsgandarli (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

        GOL: Dk. 50 Avramovski (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Barış Gök, Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor) Naby Oulara, Anıl (Boluspor)

        Şanlıurfaspor, 1'nci Lig'in 20´nci hafta karşılaşmasında Boluspor´a sahasında 1-0 yenildi. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 50'nci dakikada Daniel Avramovski kaydetti.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2024-01-29 22:06:45

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak int...
        Şanlıurfa'da aranan 24 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 24 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kalbinde delik olan 4 aylık bebek sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da kalbinde delik olan 4 aylık bebek sağlığına kavuştu
        Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı