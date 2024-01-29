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        Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:32 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:32
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        Şanlıurfa'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

        Karşıyaka Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'ndaki Özgür Apartmanı'nda, A.B. ile oğlu İ.H.B. (30) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında A.B. tabancayla oğluna ateş etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İ.H.B'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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