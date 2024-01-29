Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak intihar etti (3)

CENAZELERYAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Halil Çağlar (49) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yüksel Çağlar (48) ile erkek kardeşleri Ahmet (55) ve Mehmet Oymak'ın (45) cenazeleri otopsilerinin ardından Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Zivanlı Mahallesine getirildi. 3 kardeşin cenazeleri Zivanlı Mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.