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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 21:48 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:48
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Almaşar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda, Ö.K. (43), F.K. (31), M.K. (21), Ç.Y. (30) ve G.K. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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