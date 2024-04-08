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        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk İşcan (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 08.04.2024 - 22:10
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        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk İşcan (22), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk İşcan, ağır yaralandı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan ve İşcan'ın ölümüne neden olan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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