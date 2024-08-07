Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 41 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından uyuşturucu satışı yapan 41 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 200 kişilik ekip tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kilo 150 gram metamfetamin, 101 gram bonzai, 105 gram eroin, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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