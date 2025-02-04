Şanlıurfa'da saklandığı binanın gizli bölmesinde yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan ve saklandığı binanın gizli bölmesinde yakalanan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan ve saklandığı binanın gizli bölmesinde yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Ekim 2022'deki silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli S.D'nin saklandığı adresi belirledi.
Binada yapılan aramada bulunamayan zanlının, merdiven boşluğundaki bir gizli bölmede saklandığı tespit edildi.
Duvarın yıkılmasının ardından yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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