Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Halil K. idaresindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
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