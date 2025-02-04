Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Karakış yönetimindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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