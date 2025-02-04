Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın (49), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın (49), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil Karakış yönetimindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Aydın'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüs...
        Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüs...
        Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüsü...
        Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüsü...
        Kamyonetin sürüklediği otomobille köprüden uçtuğu kazananın yeni görüntüsü...
        Kamyonetin sürüklediği otomobille köprüden uçtuğu kazananın yeni görüntüsü...
        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine sağlık çalışanının ismi...
        Şanlıurfa'da ambulansta doğum yapan kadın, bebeğine sağlık çalışanının ismi...