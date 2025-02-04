Şanlıurfa'da çamurda mahsur kalan 530 kaplumbağa baraj göletine bırakıldı

ŞANLIURFA'da ıslah çalışmaları kapsamında suyu kesilen dere yatağında çamura saplanarak mahsur kalan 530 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından Atatürk Barajı Göleti'ne bırakıldı.

Şanlıurfa’da 15 Mart 2023 tarihinde yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Eyyübiye ilçesindeki Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen bölümünde yapılan çalışmalar sırasında işçiler, çamur içinde çok sayıda kaplumbağanın mahsur kaldığını fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çamur balçığından kurtarılan 530 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyon işlemleri için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan kaplumbağalar, çamurları temizlendikten sonra kasalara yerleştirildi. Doğal yaşamlarına geri dönmeleri amacıyla Atatürk Barajı Göleti'ne götürülen kaplumbağalar, ekipler tarafından tek tek suya bırakıldı.