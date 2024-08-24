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        Şanlıurfa'da kaçak trafo denetiminde gerginlik

        ŞANLIURFA'da, tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik jandarmayla birlikte denetim yapan DEDAŞ ekipleri ile mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:00
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        Şanlıurfa'da kaçak trafo denetiminde gerginlik
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        ŞANLIURFA’da, tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik jandarmayla birlikte denetim yapan DEDAŞ ekipleri ile mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı.

        Şanlıurfa’da kırsal Başmakçı Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) tarafından tarımsal sulamalarda kullanılan trafolara yönelik denetim yapıldı. Jandarma timleri eşliğinde denetim yapan ekiplerin kaçak trafoları sökmek istemesi üzerine gerginlik çıktı. Trafoların sökümüne karşı çıkanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı. Cep telefonu kameralarına yansıyan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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