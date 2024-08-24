Şanlıurfa'da kaçak trafo denetiminde gerginlik

Şanlıurfa’da kırsal Başmakçı Mahallesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) tarafından tarımsal sulamalarda kullanılan trafolara yönelik denetim yapıldı. Jandarma timleri eşliğinde denetim yapan ekiplerin kaçak trafoları sökmek istemesi üzerine gerginlik çıktı. Trafoların sökümüne karşı çıkanlar jandarma ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alındı. Cep telefonu kameralarına yansıyan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı.

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