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        Şanlıurfa'da polise taşlı saldırıda 10 tutuklama

        ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde belediye binası önünde polise taş attığı belirlenen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:05
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        Şanlıurfa'da polise taşlı saldırıda 10 tutuklama
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        ŞANLIURFA'nınHalfeti ilçesinde belediye binası önünde polise taş attığı belirlenen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye binasına girmek isteyen gruptan polise taş attığı belirlenen ve 5-6 Kasım tarihlerinde gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer yandan Halfeti Belediyesi çevresinde polisin önlemleri ile DEM Parti üyelerinin bekleyişi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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