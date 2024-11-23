Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye'ye kazandırdık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2002’den bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladık. Son 22 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye’ye kazandırmanın, ihracat rekorları kırmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gıda İhtisas OSB ve fabrikaların toplu açılış törenine katıldı. Törende Bakan Kacır'ın yanı sıra, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, kurum müdürleri ve iş insanları yer aldı. Törende konuşan Bakan Kacır, OSB’nin, şehrin gıda sektöründeki rolünü güçlendireceğini belirterek, toplam yatırım tutarının 9,1 milyar lirayı bulan 25 fabrikanın 2 bin 400 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti. Bakan Kacır, bu yatırımların Şanlıurfa’nın kalkınmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, AK Parti hükümetleri döneminde Şanlıurfa’daki organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının 1’den 5’e çıktığını ve OSB’lerde 31 binden fazla yeni istihdam sağlandığını belirterek, ayrıca, 2,5 milyar liralık altyapı yatırımlarıyla bölgenin sanayi potansiyelinin artırıldığını vurguladı.

'SON 22 YILDA SAYISIZ PROJEYİ TÜRKİYE’YE KAZANDIRMANIN HAKLI GURURUNU YAŞADIK' "22 yıl içinde Türkiye’nin nereden nereye geldiği herkesin malumudur. 2002’den bu yana her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladık. Son 22 yılda saymakla bitiremeyeceğimiz sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye’ye kazandırmanın, ihracat rekorları kırmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadık” diyen Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191’den 362’ye, OSB’lerimizdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıkardık. ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonumuz doğrultusunda sanayileşme hamlemizden Şanlıurfa da payını ziyadesiyle aldı. 22 yıl önce Şanlıurfa’da sadece 1 OSB varken, bugün bu sayıyı 5’e yükselttik. OSB’lerimizin altyapı yatırımları için 2,5 milyar lira finansman sağladık. OSB’lerimizde 31 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilecek yeni ya da ilave yatırımlar için 2 bin 534 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 155 milyar lira sabit yatırımın ve 105 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimize 1 Ar-Ge merkezi ve 1 teknopark kazandırdık.”

‘BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DESTEKLEME ADINA KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR’ Kentteki KOBİ’lere can suyu olmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Kacır, “22 yıl önce KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 22 yılda bu rakamı 21 bine yükselttik ve KOBİ’lerimize 4,5 milyar lira destek sağladık. Şanlıurfa’da geleceğin bilim insanlarını keşfetme, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, bilimsel çalışmaları destekleme adına kararlılığımız sürüyor. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 216 bilimsel projeye ve 379 bilim insanına 378 milyon lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile Şanlıurfa’da bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 551 projesine 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 178 projeye 1,15 milyar liraya ulaşan bir destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programıyla 8 projeye 2 milyar liraya yakın katkı sunduk” dedi.

‘ŞANLIURFA’MIZI CAZİBE MERKEZİ OLARAK NİTELENDİRDİK’ Bakan Mehmet Fatih Kacır, “2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde ve bölge planımızda Şanlıurfa’mızı çevresine hizmet veren bir cazibe merkezi olarak nitelendirdik. Şanlıurfa’da başta gıda, tekstil, giyim eşyaları ve deri ile ilgili sektörlerde sektörel odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmesini ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, tarımda yenilikçi uygulamaları destekleyecek, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve ilin kentsel hizmetlerde bölgesel merkez rolünü güçlendireceğiz. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız ‘Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız kapsamında toplam yatırım tutarı 50 milyon dolara ulaşan selüloz, selüloz asetat, taş yünü, temizlenmiş yün ve yün ipi üretim tesislerini Şanlıurfa’ya kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.