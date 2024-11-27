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        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:05
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        Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı
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        ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü ile irtibatlı 7 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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