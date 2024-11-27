Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü ile irtibatlı 7 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.