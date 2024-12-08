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        Esad rejimi kontrolü kaybetti, Şanlıurfa'da Suriyeliler kutlama yaptı

        SURIYE'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:10
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        Esad rejimi kontrolü kaybetti, Şanlıurfa'da Suriyeliler kutlama yaptı
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        SURIYE'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

        Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Şanlıurfa’da Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Topçu Meydanında toplanan binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Şanlıurfa’da yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarla kent merkezinde gelenler, sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalarda bazı kişiler, Şam tatlısı ikramında bulundu. Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de kutlamalar devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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