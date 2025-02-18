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        4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 yaralı

        ŞANLIURFA'da, 4 otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, aynı istikamette ilerleyen kamyonun araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:50
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        4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 yaralı
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        ŞANLIURFA'da, 4 otomobilin karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, aynı istikamette ilerleyen kamyonun araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı. Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı. Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı, aynı istikamette hareket halinde olan bir kamyonun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sağında ilerleyen kamyonun solundan hızla geçen otomobilin, sol şeritte bekleyen araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın ardından arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karıştığı ve savruldukları görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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