Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed hayatını kaybetti
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, tarım arazilerinden gelen suyun aktığı tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed Reşo, (13) hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, tarım arazilerinden gelen suyun aktığı tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed Reşo, (13) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen tahliye kanalı kenarında yürüyen Muhammed Reşo, dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanal çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler arama çalışması başlattı.
Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama ile Muhammed Reşo’nun cansız bedenine yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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