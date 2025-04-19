Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, tarım arazilerinden gelen suyun aktığı tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed Reşo, (13) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, tarım arazilerinden gelen suyun aktığı tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed Reşo, (13) hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen tahliye kanalı kenarında yürüyen Muhammed Reşo, dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen çocuk, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kanal çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler arama çalışması başlattı.

        Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama ile Muhammed Reşo’nun cansız bedenine yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
        5 yaşındaki Ali'nin cansız bedeni, sulama kanalında bulundu
        5 yaşındaki Ali'nin cansız bedeni, sulama kanalında bulundu
        Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yol kenarındaki kayalara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim...
        Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim...
        Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpıştığı kazada 4...
        Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpıştığı kazada 4...
        Şanlıurfa'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan 5 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan 5 zanlı yakalandı