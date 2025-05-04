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        Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Emine Sezer Ayalp, (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:28
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        Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Emine Sezer Ayalp, (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırağılı Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede etkili olan dolu yağışının ardından eşiyle birlikte arazilerini kontrol etmek için tarlaya giden Emine Sezer Ayalp, dönüşte eşinin otomobille eve gitmesinin ardından kendisi ise traktörle yola çıktı. Ayalp’ın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Emine Sezer Ayalp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından güçlükle çıkarılan Ayalp, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emine Sezer Ayalp tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Ayalp’in cenazesi, hastanede tamamlanan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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