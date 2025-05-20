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        Adliye binası önünde akraba ailelerin kavgası: 5 yaralı, 7 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliye binası önünde husumetli akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:34
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        Adliye binası önünde akraba ailelerin kavgası: 5 yaralı, 7 gözaltı
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliye binası önünde husumetli akraba iki ailenin bireyleri arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Birecik Adliyesi önünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle davalık olan akraba iki ailenin bireyleri, duruşma öncesi karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi ise gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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