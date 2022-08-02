Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve av tüfeğinin de kullandığı kavgada, Mehmet K. (15), Halil K. (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, hastane çevresinde önlem aldı.

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