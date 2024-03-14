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        Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'da, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki İsmail Uğur (49) öldü, sürücü Hasan Uğur ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:15
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        Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’da, biçerdöver ile çarpışan otomobildeki İsmail Uğur (49) öldü, sürücü Hasan Uğur ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine gelen Hasan Uğur yönetimindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş.’nin kullandığı biçerdöver, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Uğur ile yanındaki İsmail Uğur yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Uğur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kaza sonrası biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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