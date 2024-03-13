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        Babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Kenan Oktay'ın öldüğü, oğlu Mahmut Oktay'ın yaralandığı silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:00
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        Babanın öldüğü, oğlunun yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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        ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde fıstık bahçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Kenan Oktay’ın öldüğü, oğlu Mahmut Oktay’ın yaralandığı silahlı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Yeni Akpınar Mahallesi'nde 3 Mart'ta Kenan Oktay ve oğlu Mahmut Oktay bahçede fıstık ağaçlarını budadıkları sırada aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kişiler geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kazmalı, kürekli ve tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada, Kenan Oktay ve oğlu Mahmut Oktay yaralandı. İhbarla gelen ekiplerin Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılardan Kenan Oktay hayatını kaybetti.

        Jandarma, olayla ilgili Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile Mustafa D., Mahmut D., Serhat D., Ferhat D. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir D., Mustafa D. ve Ferhat D. tutuklandı.

        OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Bu arada kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, mahallede toplanan grubun gittikleri fıstık bahçesinde Kenan Oktay ve oğlu Mahmut Oktay ile tartıştıkları, ardından kazma, kürek ve silahlarla saldırdıkları görüldü.

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