Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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