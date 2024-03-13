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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:31
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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