Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hasan U. idaresindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş. (39) yönetimindeki biçerdöver, Zeynep Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Hasan U. ve İsmail Uğur (49) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail Uğur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.
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