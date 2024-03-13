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        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:15 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:15
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        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hasan U. idaresindeki 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş. (39) yönetimindeki biçerdöver, Zeynep Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Hasan U. ve İsmail Uğur (49) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan İsmail Uğur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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