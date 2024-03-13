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        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da hastane açılışında konuştu:

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:29
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        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da hastane açılışında konuştu:
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        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını bildirdi.

        Bozdağ, Şanlıurfa'da "Haliliye Ağız ve Diş Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, sağlığın birinci öncelikleri olduğunu ve bu alandaki eksiklerin giderilmesi için de gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        Kentte AK Parti öncesindeki sağlık yatırımlarının çok düşük seviyelerde olduğunu bildiren Bozdağ, şu anda her geçen gün yeni bir hizmeti Şanlıurfalılarla buluşturmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Vatandaşın her zaman hizmetin en iyisine layık olduğunu anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük değişimi ve dönüşümü yaşadık. Eksiklerimiz yok mu? var, alacağımız mesafe yok mu? var, onları da yapacağız. Ama dünle mukayese edildiği zaman bugün gerçekten iyi bir noktadayız. Mukayese edilemeyecek bir üstünlüğümüz var. İnşallah şehir hastanemiz şu anda yüzde 54 oranında tamamlanmış durumda. Artık tefrişat medikal malzeme, diğer ince kısımlar kaldı. O bittiği zaman da 1700 yataklı yeni bir hastanemiz olacak ve sağlıkta, şehir hastanesi açılabilmesi için asgari bir standart var, o standarda Şanlıurfa'mıza kavuşmuş olacak. İnşallah yeni yılın başında şehir hastanemizi, Sağlık Bakanımızın teşvikiyle belki de değerli Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Şanlıurfalı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız."

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz da açılışta birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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