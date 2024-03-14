Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karaköprü ilçesindeki bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalarda şüpheliler Ö.F.A. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Bu arada zanlılardan kurt köpeğini satın alan M.F.T. hakkında ise işlem yapıldı, köpek sahibine teslim edildi.
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