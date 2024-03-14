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        Ceylanpınar'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:37
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        Ceylanpınar'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nın yerini tespit etti.

        Ekiplerce Yenişehir Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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