Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada, odun sobasının içerisinde gizlenmiş bir şekilde 1 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 1 taşınabilir modem, 1 bluetooth kulaklık, 1 hafıza kartı, 2 usb dağıtıcı, 1 telefon şarj cihazı ve 5 sim kart ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Hollandalı futbolcu tutuklandı! 7.5 yıl hapis
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürdü
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Ceylanpınar'da firari hükümlü yakalandı
        Ceylanpınar'da firari hükümlü yakalandı
        Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Biçerdöverle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        72 yaşındaki doktor mesai sonrası Türk Kızılay yeleğini giyip yardım dağıtı...
        72 yaşındaki doktor mesai sonrası Türk Kızılay yeleğini giyip yardım dağıtı...
        Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da hastane açılışında konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da hastane açılışında konuştu: