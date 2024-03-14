Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada, odun sobasının içerisinde gizlenmiş bir şekilde 1 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 1 taşınabilir modem, 1 bluetooth kulaklık, 1 hafıza kartı, 2 usb dağıtıcı, 1 telefon şarj cihazı ve 5 sim kart ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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