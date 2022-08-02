Şanlıurfa'da hobi bahçeleri ilgi görüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş Büyükşehir Belediyesinden kiraladıkları hobi bahçelerinde toprakla buluşmanın keyfini çıkarıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toprakla uğraşmak isteyen kentlilere yönelik Haliliye ilçesinde 20 dönümlük arazide oluşturduğu hobi bahçesi, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hobi bahçesini ziyaret ederek, buradaki vatandaşlarla görüştü, onların yetiştirmiş olduğu ürünleri inceledi.

Beyazgül, toprağa dokunmanın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Her bir insanın bir özlemi var. Ben emekliyim diyen ve kendime ait dikili bir ağacım olsun, sebze yetiştireyim, meyve yetiştireyim diyen vatandaşlarımız için böyle bir tasarım yaptık ve bu hobi bahçelerini hazırladık. Onlar henüz gelmeden domates, biber, patlıcan gibi ürünleri ekerek onlar için hazır hale getirdik. Bahçelere baktığımız zaman isotlarımız, patlıcanlarımız, karpuzlarımız ve domateslerimiz artık tutmaya başlamış. Vatandaşlarımızın bu özlemini yerine getirdik. Yaşlı insanlarımız buraya gelip vakit geçiriyor."

Hobi bahçesindeki kişilerin çok güzel komşuluk ve dostluklar kuracağını aktaran Beyazgül, "Yaşlı insanlarımızın hayatlarına farklı bir bakış açısı, yeni bir umut ve güzellik kattık. Şehit yakınları ve gazi yakınlarından hiçbir ücret alınmaksızın kendilerine kura ile hobi evleri teslim edildi. Onlar da buraya geldikleri zaman dinlenip, toprakla uğraşacaklar ve özlemlerini giderecekler. Vatandaşlarımız çok mutlu sabah buraya gelerek kahvaltısını yapıyor. Eşiyle, torunlarıyla vakit geçiriyor. Herkes hobi bahçesinde toplanıyor ve ayrı bir güzellik oluyor." ifadelerini kullandı.



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