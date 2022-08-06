Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım işgali denetimi yaptı

ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, kaldırımlarda ürünlerini sergileyerek, yayaların kullanım alanını daraltan işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.
Ekipler, kurallara uymayan işyerleri hakkında işlem başlattı.
Kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirten ekipler, vatandaşların alışverişlerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için işletme sahiplerini kurallara uyulması gerektiğini hatırlatıyor.